В Калининградском зоопарке восстановили мозаичное панно в бегемотнике

В Калининградском зоопарке восстановили мозаичное панно в бегемотнике
Фото: скриншот видео зоопарка
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В Калининградском зоопарке завершили восстановление мозаичного панно 1974 года в бегемотнике. Исторический облик композиции вернула калининградская художница и керамистка Татьяна Ляшук, сообщили в пресс-службе зоопарка.

По словам художницы, идея восстановить панно появилась у нее давно. «Я приходила в бегемотник, видела неполный рисунок, и эти пустоты производили впечатление выбитого зуба, царапали глаз. Как художнику-керамисту, мне очень хотелось восстановить исходный вид панно», — рассказала Ляшук.

Она отметила, что работа оказалась непростой. Оригинальная плитка размером 15×15 см, использовавшаяся в советское время, сейчас не производится, поэтому мастерам пришлось приобрести современную плитку и подрезать ее до нужного размера.

Еще одной сложностью стал подбор цветов. «Из-за высокой влажности плитки покрылись налетом, цвет исказился почти до неузнаваемости: потрешь плитку черного цвета, а там — небесно-голубой», — пояснила художница.

Мозаичное панно создала в 1974 году калининградская художница Юлия Кондрашова. После реставрации оно вновь выглядит так, как было задумано автором более полувека назад, подчеркнули в зоопарке.



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