Власти: одностороннее движение на двухъярусном мосту можно запустить в обратном направлении

Двустороннее движение на двухъярусный мост в Калининграде вернуть невозможно, однако одностороннее движение в случае появления заторов могут развернуть в обратном направлении. Об этом во вторник, 22 июля, сообщила журналистам глава администрации города Елена Дятлова.

«Собственник двухъярусного моста, коим является железная дорога, на основании проведённых обследований принял решение о том, что они больше не могут его эксплуатировать в привычном для нас состоянии. Для того, чтобы мост ещё работал и продержался, необходимо было (так было написано во всех заключениях, которые сделали эксперты) обеспечить проезд по центральной его части, чтобы по краям не было движения транспортных средств», — объяснила причины введения одностороннего движения глава.

Елена Дятлова также напомнила, что город до этого «пытался более щадящими решениями продлить работу этого моста».

«Мы техническими способами ограничивали там проезд большегрузного транспорта, — продолжила чиновница. — На подъездах к мосту с одной и с другой стороны были установлены камеры и был принят проект организации дорожного движения, который запрещал проезд транспортных средств больше, чем 3,5 тонны нагрузки на ось. Каждый проезжающий большегруз получал штрафы за проезд на основании автоматической фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Мы с моста убрали даже наш автобус, который ходил на Правую набережную».

Принятые меры, как уверяет Дятлова, «не помогли», поэтому в ночь с пятницы на субботу город перешел на новую схему организации дорожного движения.

«Чего будем делать? Будем мониторить транспортные потоки. В случае, если мы будем видеть скопление транспортных средств, будем переобустраивать движение. Может быть, необходимо будет пустить его в обратном направлении, либо делать какой-то реверс. Но сейчас коллеги будут наблюдать и будут принимать решение», — заключила глава.

Напомним, что одностороннее движение на двухъярусном мосту ввели с 17 июля. Ранее ОАО «РЖД», на балансе которого находится историческая переправа, по результатам проверки получило предостережение.