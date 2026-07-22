Власти: одностороннее движение на двухъярусном мосту можно запустить в обратном направлении

Власти: одностороннее движение на двухъярусном мосту можно запустить в обратном направлении
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Транспортная схема Калининграда

Двустороннее движение на двухъярусный мост в Калининграде вернуть невозможно, однако одностороннее движение в случае появления заторов могут развернуть в обратном направлении. Об этом во вторник, 22 июля, сообщила журналистам глава администрации города Елена Дятлова.

«Собственник двухъярусного моста, коим является железная дорога, на основании проведённых обследований принял решение о том, что они больше не могут его эксплуатировать в привычном для нас состоянии. Для того, чтобы мост ещё работал и продержался, необходимо было (так было написано во всех заключениях, которые сделали эксперты) обеспечить проезд по центральной его части, чтобы по краям не было движения транспортных средств», — объяснила причины введения одностороннего движения глава.

Елена Дятлова также напомнила, что город до этого «пытался более щадящими решениями продлить работу этого моста».

«Мы техническими способами ограничивали там проезд большегрузного транспорта, — продолжила чиновница. — На подъездах к мосту с одной и с другой стороны были установлены камеры и был принят проект организации дорожного движения, который запрещал проезд транспортных средств больше, чем 3,5 тонны нагрузки на ось. Каждый проезжающий большегруз получал штрафы за проезд на основании автоматической фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Мы с моста убрали даже наш автобус, который ходил на Правую набережную».

Принятые меры, как уверяет Дятлова, «не помогли», поэтому в ночь с пятницы на субботу город перешел на новую схему организации дорожного движения.

«Чего будем делать? Будем мониторить транспортные потоки. В случае, если мы будем видеть скопление транспортных средств, будем переобустраивать движение. Может быть, необходимо будет пустить его в обратном направлении, либо делать какой-то реверс. Но сейчас коллеги будут наблюдать и будут принимать решение», — заключила глава.

Напомним, что одностороннее движение на двухъярусном мосту ввели с 17 июля. Ранее ОАО «РЖД», на балансе которого находится историческая переправа, по результатам проверки получило предостережение



Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в Вконтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Сайт newkaliningrad.ru использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie.

Адрес: 236040, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter