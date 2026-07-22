Продолжение затяжной прохлады: погода в Калининграде 22 июля

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Продолжение затяжной прохлады: погода в Калининграде 22 июля

Днём в среду, 22 июля, в Калининградской области ожидается облачная погода с небольшими дождями. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде максимальная температура составит +20°C. Ветер, как обещают синоптики, будет западным, около двух метров в секунду. Атмосферное давление — 757 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается температура +17°C, а в центре региона — до +19°C. На востоке (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) температура поднимется до +20°C. Ночные температуры с перепадами: в прибрежных городах традиционно теплее (до +15°C), а на востоке региона прохладнее (до +11°C). На территории всей области пройдут небольшие дожди.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в среду ждет пасмурная погода с небольшими дождями. Утром температура в Калининграде будет в районе +15,8°C. Днем она поднимется до +18,7°C, а вечером опустится до +17°C. На протяжении всего дня прогнозируется западный ветер. Влажность — на уровне 74-81%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают о затяжной прохладе с периодическими дождями и ветром.

«Утром потеплеет до +16...+19°C. Ранним утром малооблачно/переменная облачность. Ближе к полудню облачно с прояснениями, местами не исключены кратковременные дожди.

Днем до +16...+19°C (местами до +20°C). Облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди.

Вечером после заката +13...+16°C. Облачно с прояснениями, временами ожидаются кратковременные дожди (особенно у побережья и запада региона)», — отмечают синоптики-любители.


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