ВСУ атаковали логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске, есть пострадавшие

аЛогистические центры Wildberries в Краснодаре и ставропольском Невинномысске были атакованы ночью, 22 июля. По предварительным данным, есть пострадавшие. Как сообщает ТАСС со ссылкой на основательницу компании Татьяну Ким, сейчас совместно с профильными службами ведется работа по устранению последствий.

«Сегодня ночью были атакованы наши логистические центры в Краснодаре и Невинномысске. Вместе с профильными службами ведем работу по устранению последствий, — написала она. — Наш приоритет — люди. Благодарю команду, наших героев, которые провели оперативную эвакуацию. По предварительным данным, к сожалению, есть пострадавшие. Желаю скорейшего выздоровления, мы обязательно окажем всю необходимую помощь».

Как сообщает телеграм-канал «WB партнеры», работу складов приостановили. Запланированные на эти склады поставки можно отменить или привезти на любой другой объект. При этом стоимость хранения товаров на них перестанет начисляться с 22 июля. «О появлении новой информации будем оперативно сообщать на портале продавцов», — уточняется в сообщении.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту украинской атаки на логистические центры.

«Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по факту массированной атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на объекты гражданской инфраструктуры, расположенные в Краснодарском и Ставропольском краях, по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт). <...> На местах происшествий организован комплекс следственных действий по сбору и фиксации доказательств, а также установлению всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении. По данным следствия, 22 июля вооруженные формирования Украины нанесли удары с помощью беспилотников.

Напомним, что 18 июля ВСУ атаковали логистический центр Wildberries под Тамбовом. Тогда же был атакован логистический склад в Электростали Московской области.