«АтлантНИРО» ищет подрядчика для обеспечения защиты судов от актов незаконного вмешательства

Атлантический филиал «Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии» ищет подрядчика для оказания услуг по обеспечению транспортной безопасности и защите судов от актов незаконного вмешательства (АНВ). Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заявки на участие в торгах принимают с 21 по 28 июля. Итоги аукциона планируют подвести 30 июля. Максимальная цена контракта — 750 тысяч рублей. Исполнить его необходимо до 28 февраля 2027 года. Услуги оказываются по месту стоянки судов «АтлантНИРО» (причалы в «Калининградском морском рыбном порту») с даты заключения контракта по 31 декабря 2026 года.

Согласно техническому заданию, речь идёт о судах «Атлантида» и «Атлантниро». В перечне услуг есть постоянная часть (обеспечение транспортной безопасности и защиты транспортных средств) и переменная (обеспечение непосредственной защиты судов от актов незаконного вмешательства «при возникновении чрезвычайной ситуации, повышении уровня безопасности, проведении контрольных мероприятий, учений и тренировок по объекту транспортной безопасности»).

Услуги, оказываемые на постоянной основе, включают круглосуточный мониторинг и анализ информации об угрозе совершения или совершении АНВ, незамедлительное информирование заказчика при наличии таких угроз; обследование ТС совместно с представителем заказчика при нахождении судна на объекте транспортной инфраструктуры (ОТИ) по вопросам антитеррористической защищённости, предоставление предложений и рекомендаций по его защите; патрульный обход периметра зоны транспортной безопасности ТС и уязвимых участков при нахождении судна на ОТИ; участие в проведении периодических судовых учений по обеспечению транспортной безопасности, в том числе с участием федеральных органов исполнительной власти; участие в разработке планов судовых учений; консультации судовых специалистов по возможным ситуациям с атаками БПЛА при нахождении судна на ОТИ.

Услуги, оказываемые по заявкам заказчика, включают: реагирование на подготовку к совершению или совершение актов незаконного вмешательства в деятельность ТС; выставление поста на границе зоны транспортной безопасности судна, в котором осуществляется пропуск физических лиц, иных материальных и технических объектов во время стоянки транспортного средства у причала; досмотр; наблюдение или собеседование в целях обеспечения транспортной безопасности; управление техническими средствами обеспечения транспортной безопасности (при необходимости) и реагирование на нарушения пропускного и внутриобъектового режимов на ТС.

Исполнитель должен в числе прочего передавать представителям органов полиции на транспорте лиц, совершающих или подготавливающих противоправные действия, идентифицированные и распознанные предметы и вещества, которые запрещены или ограничены для перемещения в зону транспортной безопасности при отсутствии законных оснований на их хранение и ношение, выявлять нарушителей, подготовку к совершению или совершение актов незаконного вмешательства путём непрерывного контроля данных и показателей технических средств, проверять документы.

Работники на постах при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера должны оказывать первую помощь пострадавшим, оповещать территориальные органы МЧС, МВД и ФСБ о времени и обстоятельствах чрезвычайных ситуаций, наличии и количестве пострадавших, допускать для ликвидации чрезвычайных ситуаций пожарно-спасательные расчёты, аварийно-спасательные команды, службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения, бригады скорой медицинской помощи.