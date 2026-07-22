Власти показали, как идёт благоустройство сквера на ул. Флотской

На ул. Флотской в Калининграде благоустраивают сквер, который станет данью памяти морякам‑подводникам, погибшим на подводной лодке «Курск». О ходе работ рассказала глава горадминистрации Елена Дятлова в своём телеграм-канале.

«Сейчас подрядчик укладывает террасную доску и плитку. На центральной площадке делает щебёночное основание — это первый этап, чтобы потом уложить гранит. Со временем здесь установим мемориальную композицию. Совсем скоро на участке появятся малые архитектурные формы: скамейки, навесы, защищающие от солнца, велопарковки, столы со скамейками, урны. Установим фонари», — говорится в сообщении.

Общая площадь сквера — порядка 8000 кв. метров. На территории планируют высадить декоративные растения: мелколистные липы, берёзы, дубы черешчатые «Фастигиата» и мелкопильчатые вишни.

«Благоустраиваем сквер в рамках проекта „Инфраструктура для жизни“. Решение обустроить территорию здесь приняли жители города с помощью голосования», — добавила Дятлова.

Осенью 2019 года зелёную зону в районе улиц Флотской, Крымской и Московского проспекта предложили назвать сквером Подводников. В августе 2023 года власти заказали проект реконструкции сквера. Контракт заключили с компанией «Проекткант». Стоимость работ составила 1,3 млн рублей. В октябре 2023 года стало известно о том, что подрядчик завершает разработку проекта. Территория дважды участвовала в общественном голосовании на проведение благоустройства, первое место так и не заняла, но власти всё же решили её благоустроить.

Проект прошёл госэкспертизу в сентябре 2025 года. Контракт на благоустройство сквера власти заключили с компанией «Меркурий» из Санкт-Петербурга 16 февраля 2026 года. Победитель снизил стоимость работ с 61,5 до 57,2 млн рублей. Контракт необходимо исполнить до 11 сентября текущего года.

В сквере предусмотрены разные виды пешеходного покрытия и мемориал погибшим подводникам. Проект был представлен главным архитектором Калининграда Андреем Анисимовым в эфире Центра развития «ГорПросвет». Он отметил, что сквер ранее не имел никакой функции, кроме транзитной, однако в мэрии захотели сделать акцент на мемориальной составляющей.