Власти показали, как идёт благоустройство сквера на ул. Флотской

Власти показали, как идёт благоустройство сквера на ул. Флотской
Фото: телеграм-канал Елены Дятловой
Все новости по теме: Городской облик

На ул. Флотской в Калининграде благоустраивают сквер, который станет данью памяти морякам‑подводникам, погибшим на подводной лодке «Курск». О ходе работ рассказала глава горадминистрации Елена Дятлова в своём телеграм-канале.

«Сейчас подрядчик укладывает террасную доску и плитку. На центральной площадке делает щебёночное основание — это первый этап, чтобы потом уложить гранит. Со временем здесь установим мемориальную композицию. Совсем скоро на участке появятся малые архитектурные формы: скамейки, навесы, защищающие от солнца, велопарковки, столы со скамейками, урны. Установим фонари», — говорится в сообщении.

Общая площадь сквера — порядка 8000 кв. метров. На территории планируют высадить декоративные растения: мелколистные липы, берёзы, дубы черешчатые «Фастигиата» и мелкопильчатые вишни.

«Благоустраиваем сквер в рамках проекта „Инфраструктура для жизни“. Решение обустроить территорию здесь приняли жители города с помощью голосования», — добавила Дятлова.

Осенью 2019 года зелёную зону в районе улиц Флотской, Крымской и Московского проспекта предложили назвать сквером Подводников. В августе 2023 года власти заказали проект реконструкции сквера. Контракт заключили с компанией «Проекткант». Стоимость работ составила 1,3 млн рублей. В октябре 2023 года стало известно о том, что подрядчик завершает разработку проекта. Территория дважды участвовала в общественном голосовании на проведение благоустройства, первое место так и не заняла, но власти всё же решили её благоустроить.

Проект прошёл госэкспертизу в сентябре 2025 года. Контракт на благоустройство сквера власти заключили с компанией «Меркурий» из Санкт-Петербурга 16 февраля 2026 года. Победитель снизил стоимость работ с 61,5 до 57,2 млн рублей. Контракт необходимо исполнить до 11 сентября текущего года.

В сквере предусмотрены разные виды пешеходного покрытия и мемориал погибшим подводникам. Проект был представлен главным архитектором Калининграда Андреем Анисимовым в эфире Центра развития «ГорПросвет». Он отметил, что сквер ранее не имел никакой функции, кроме транзитной, однако в мэрии захотели сделать акцент на мемориальной составляющей.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в Вконтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Сайт newkaliningrad.ru использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie.

Адрес: 236040, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter