«Мираторг» сообщил об атаках на объекты компании в Брянской области

Все новости по теме: Спецоперация России на Украине
«Мираторг» сообщил об атаках на объекты компании в Брянской области

Агропромышленный холдинг «Мираторг» сообщил о трех атаках на производственные объекты компании в Климовском районе Брянской области. В результате одного из ударов серьезные повреждения получили несколько производственных корпусов, сообщает ТАСС.

На одном из объектов после обстрела огонь охватил значительную площадь. «Ущерб существенный. Пострадавших нет», — говорится в сообщили в компании.

Еще на одном предприятии в результате атаки беспилотника осколочное ранение получил сотрудник охраны. «Ему оперативно оказана медицинская помощь, состояние стабильное. Компания оказывает пострадавшему всю необходимую поддержку», — добавили в холдинге.

Ночью 22 июля были атакованы логистические центры Wildberries в Краснодаре и ставропольском Невинномысске. По предварительным данным, есть пострадавшие. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту украинской атаки на логистические центры.

18 июля ВСУ атаковали логистический центр Wildberries под Тамбовом. Погибли 7 сотрудников, еще 24 человека пострадали. Тогда же был атакован логистический склад в Электростали Московской области.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в Вконтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Сайт newkaliningrad.ru использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie.

Адрес: 236040, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter