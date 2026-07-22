«Мираторг» сообщил об атаках на объекты компании в Брянской области

Агропромышленный холдинг «Мираторг» сообщил о трех атаках на производственные объекты компании в Климовском районе Брянской области. В результате одного из ударов серьезные повреждения получили несколько производственных корпусов, сообщает ТАСС.

На одном из объектов после обстрела огонь охватил значительную площадь. «Ущерб существенный. Пострадавших нет», — говорится в сообщили в компании.

Еще на одном предприятии в результате атаки беспилотника осколочное ранение получил сотрудник охраны. «Ему оперативно оказана медицинская помощь, состояние стабильное. Компания оказывает пострадавшему всю необходимую поддержку», — добавили в холдинге.

Ночью 22 июля были атакованы логистические центры Wildberries в Краснодаре и ставропольском Невинномысске. По предварительным данным, есть пострадавшие. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту украинской атаки на логистические центры.

18 июля ВСУ атаковали логистический центр Wildberries под Тамбовом. Погибли 7 сотрудников, еще 24 человека пострадали. Тогда же был атакован логистический склад в Электростали Московской области.