В Калининграде ищут подрядчика для строительства газовой котельной на Киевской

Власти Калининграда ищут подрядчика для строительства газовой котельной и участков тепловой сети на ул. Киевской. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заявки на участие в торгах принимают до 19 марта. Итоги аукциона планируют подвести 24 марта. На исполнение контракта отводится 342 дня, непосредственно на работы — 300 дней. Максимальная стоимость контракта — 209 607 439 рублей. 62,8 млн планируют освоить в текущем году, ещё 146,7 — в 2027-м.

«Это в первую очередь вопрос экологии, а такие траты у нас всегда в приоритете», — прокомментировали в пресс-службе горадминистрации.

Ранее городские власти неоднократно говорили о необходимости отказа от мазута и угля для отопления домов. В 2023 году сообщалось о планах избавиться от мазутной котельной на Киевской до конца 2024 года. Возведение нового здания на ул. Киевской, 141, изначально планировали начать в сентябре 2025 года.

Предполагается, что новая котельная обеспечит теплом и горячей водой более 40 многоквартирных домов и три социальных объекта на улицах Киевской, Садовой, Берёзовой, Камской и Суворова. Максимальная мощность объекта составит 12,243 Гкал/ч . Котельная будет работать в автоматизированном режиме с помощью системы диспетчеризации.

В ноябре проект прошёл госэкспертизу. Ранее власти предполагали, что объект обойдётся в 300-350 млн рублей. Часть средств на работы, по словам председателя комитета городского хозяйства и строительства горадминистрации Максима Федосеева, была выделена на 2025 год, однако к следующему отопительному сезону подрядчик завершить строительство не успеет, т.к. «такие объекты в такой срок не строятся». Закрытие мазутной котельной перенесли на 2027 год. Для строительства газовой котельной на Киевской разрешили вырубить 88 деревьев и 6 кустарников. Проект компенсационного озеленения предусматривает посадку 74 деревьев и 15 кустарников, а также восстановление газона в районе домов 131-135 на ул. Киевской. На указанной территории должны появиться остролистные клёны «Дебора», сербские ели и магнолии «Суланжа». Компенсационная стоимость оплачена в сумме 4,1 млн рублей.