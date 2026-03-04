В Калининграде ищут подрядчика для строительства газовой котельной на Киевской

Все новости по теме: Госзакупки
В Калининграде ищут подрядчика для строительства газовой котельной на Киевской

Власти Калининграда ищут подрядчика для строительства газовой котельной и участков тепловой сети на ул. Киевской. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заявки на участие в торгах принимают до 19 марта. Итоги аукциона планируют подвести 24 марта. На исполнение контракта отводится 342 дня, непосредственно на работы — 300 дней. Максимальная стоимость контракта — 209 607 439 рублей. 62,8 млн планируют освоить в текущем году, ещё 146,7 — в 2027-м.

«Это в первую очередь вопрос экологии, а такие траты у нас всегда в приоритете», — прокомментировали в пресс-службе горадминистрации.

Ранее городские власти неоднократно говорили о необходимости отказа от мазута и угля для отопления домов. В 2023 году сообщалось о планах избавиться от мазутной котельной на Киевской до конца 2024 года. Возведение нового здания на ул. Киевской, 141, изначально планировали начать в сентябре 2025 года.

Предполагается, что новая котельная обеспечит теплом и горячей водой более 40 многоквартирных домов и три социальных объекта на улицах Киевской, Садовой, Берёзовой, Камской и Суворова. Максимальная мощность объекта составит 12,243 Гкал/ч . Котельная будет работать в автоматизированном режиме с помощью системы диспетчеризации.

В ноябре проект прошёл госэкспертизу. Ранее власти предполагали, что объект обойдётся в 300-350 млн рублей. Часть средств на работы, по словам председателя комитета городского хозяйства и строительства горадминистрации Максима Федосеева, была выделена на 2025 год, однако к следующему отопительному сезону подрядчик завершить строительство не успеет, т.к. «такие объекты в такой срок не строятся». Закрытие мазутной котельной перенесли на 2027 год. Для строительства газовой котельной на Киевской разрешили вырубить 88 деревьев и 6 кустарников. Проект компенсационного озеленения предусматривает посадку 74 деревьев и 15 кустарников, а также восстановление газона в районе домов 131-135 на ул. Киевской. На указанной территории должны появиться остролистные клёны «Дебора», сербские ели и магнолии «Суланжа». Компенсационная стоимость оплачена в сумме 4,1 млн рублей.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter