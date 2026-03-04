Переменная облачность без осадков: погода в Калининградской области 4 марта

В среду, 4 марта, в Калининградской области, по сведениям Гидрометцентра России, ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Максимальная температура воздуха днём +5°С, ночью столбик термометра местами опустится до −1°С. Скорость ветра составит от 4 до 5 м/с с порывами до 10 м/с, направление — запад. Атмосферное давление выше нормы — 767 мм рт. ст. Относительная влажность 82%. Температура воды: +0.7°. Продолжительность светового дня — 10 часов и 57 минут.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует самую низкую дневную температуру — +3°С — в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. Ночью на побережье +2°С. На остальной территории региона днём +5°С, ночью −1...-3°С, без осадков.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в среду в областном центре ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Утром температура воздуха достигнет отметки +0,3°С, днём потеплеет до +3,4°С, вечером похолодает до +1,1°С. Влажность — до 98%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Калининградской области, который публикует региональное управление МЧС России, обещает облачную с прояснениями погоду без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днём +3...+8°С. Видимость 4-7 км. На дорогах местами гололедица. Высота волн у побережья Калининградской области — до 1,5 м. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются.

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», днём в Калининграде и области при прояснениях до +4...+6°C, при облачности и у побережья +3...+5°C, без осадков. Вечером похолодает до −1...+2°C по области, вновь возможна гололедица. Ветер в течение суток преимущественно западного и северо-западного направлений, слабый/ умеренный (2-8 м/с), в порывах до 10-12 м/с. Атмосферное давление будет повышаться с 765 до 767 мм рт. ст.