В России хотят увеличить объем IT-ипотеки на 200 млрд рублей

Министерство финансов РФ согласовало проект постановления об увеличении общего лимита по IT-ипотеке до 700 млрд рублей, сообщается в телеграм-канале Минцифры.

«Уже в апреле ДОМ.РФ распределит дополнительные лимиты между банками и доведёт до них финансирование». — отмечается в публикации.

Сейчас общий лимит средств на выдачу кредитов в рамках программы составляет 500 млрд рублей. Согласно основным условиям, максимальная ставка по кредиту составляет 5%, однако многие банки её снижают. Получить ипотеку могут сотрудники всех аккредитованных IT-компаний в возрасте от 18 до 50 лет. При этом специалистам до 35 лет подтверждать уровень зарплаты не нужно, для остальных минимальный порог по зарплате должен составлять от 70 до 150 тысяч рублей в зависимости от региона.

Как пишет «Коммерсант», с начала действия программы в мае 2022 года по IT-ипотеке выдали 56,6 тысяч кредитов. Банк ВТБ планирует приостановить выдачу IТ-ипотеки с 3 апреля из-за исчерпания лимитов по этой программе, сообщает ТАСС. По данным ДОМ.РФ на 25 марта, ВТБ выдал кредиты по IТ-ипотеке на 102,6 млрд рублей, израсходовав свой лимит на 94,2%, ДОМ.РФ превысил свой лимит на 47%, «Альфа-банк» — на 2,3%, «Сбербанк» — на 99,3%, «Открытие» — на 99%.