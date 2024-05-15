Названы три частые причины суицида среди подростков Калининградской области

Напряжение в отношениях родителей и детей являются самой частой причиной детских суицидов в Калининградской области. Об этом заявила уполномоченная по правам ребёнка в регионе Ирина Ткаченко на заседании постоянного комитета Заксобрания в среду, 15 мая.

Она отметила свои частые посещения родительских собраний, где рассказывала о необходимости соблюдения грани между «вседозволенностью» и «воспитанием». По её словам, дети очень остро воспринимают критику родителей. К недопониманию в семье приводят также компьютерная зависимость и использование подростками вейпов.

«Первое место — <...> нарушенные детско-родительские отношения. Не всегда они [родители] могут правильно выстроить отношения со своим ребёнком, не всегда обращаются к специалистам», — рассказала Ткаченко. На втором месте находится неразделённая любовь, третье занимает плохая успеваемость в школе.

Ранее стало известно, что в 2023 году в Калининградской области увеличилось число попыток суицида среди подростков. Всего их — 66, 5 из которых завершённые. Их совершили 4 мальчика и девочка. По данным уполномоченной по правам ребенка в регионе, суицид пытались совершить 51 школьник и 7 студентов техникумов.

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