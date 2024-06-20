ЕСОО пообещала расчистить обводную канаву полигона в Барсуковке до августа

Обводную канаву на полигоне в Барсуковке пообещали расчистить до 20 июля. Об этом сообщается в телеграм-канале «Единой системы обращения с отходами» в четверг, 20 июня.

В посте говорится, что работники ЕСОО совместно с областным минприроды встретились с активистами из Советска и обсудили с ними обустройство глиняной насыпи, отделяющей полигон и обводную канаву от мелиоративного канала. Помимо этого специалисты осмотрели саму обводную канаву и приняли решение о расчистке.

«Совместно с общественниками прошли вдоль обводного канала и установили срок для его очистки от легких фракций отходов — до 20 июля», — отметила ЕСОО.

Напомним, жители Советска регулярно жалуются на неприятный запах, исходящий от свалки в Барсуковке. В региональном минприроды признали, что быстро решить проблему не удастся. В марте на мусорном полигоне под Советском сотрудники ЕСОО убрали жировую яму. Жировые отходы там не принимают с 15 февраля. Тело полигона изолировали грунтом. Устранить нарушения в Барсуковке потребовала Калининградская межрайонная природоохранная прокуратура. 1 марта жителям Советска обещали, что источник неприятного запаха будет блокирован в течение 10 дней. В начале мая бывший глава региона Алиханов признал, что мер по дегазации воздуха на полигоне недостаточно. 6 июня советчане пожаловались на вонь со свалки уже врио губернатора Алексею Беспрозванных, попросив его разобраться с проблемой. 14 июня он пообещал усилить работу по ликвидации очагов вони в Советске. А уже 15 июня стало известно, что свалку в Барсуковке планируют расширить: на эти цели власти готовы выделить 52 млн рублей. Двумя днями позже глава СКР Александр Бастрыкин, которому в соцсетях поступила жалоба от советчан на проблемы со свалкой, потребовал от местного СК провести расследование и доложить ему о результатах. 17 июня областные власти заявили, что на базе Минприроды России создадут экспертную группу, которая, в частности, займется решением проблемы со свалкой под Советском.