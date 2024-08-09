ЕСОО: биодезодорант, применённый в Барсуковке, безопасен для человека

Биодезодорант, который специалисты применили при микробиологической обработке полигона в Барсуковке, безопасен для человека и животных. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщил калининградский оператор «Единой системы обращения с отходами» в ответ на обращение «Нового Калининграда».
В предприятии отметили, что важно различать два препарата, выпускаемых под похожими названиями, — «Эмикс» и «Эмикс-О». Первый является минеральным удобрением, второй — биопрепарат, который применяется для ускоренной переработке отходов и устранения запахов. Именно им и обрабатывали территорию полигона в Барсуковке.
«Применение метода микробиологической обработки включено в состав мероприятий по биологической рекультивации загрязнённых территорий (водных объектов) и относится к одной из современных природоохранных технологий. „Эмикс-О“ безопасен для человека и животных», — говорится в ответе ЕСОО.
Жители Советска регулярно жалуются на неприятный запах, исходящий от свалки в Барсуковке. В региональном минприроды признали, что быстро решить проблему не удастся. В марте на мусорном полигоне под Советском сотрудники ЕСОО убрали жировую яму. Жировые отходы там не принимают с 15 февраля. Тело полигона изолировали грунтом. Устранить нарушения в Барсуковке потребовала Калининградская межрайонная природоохранная прокуратура. 1 марта жителям Советска обещали, что источник неприятного запаха будет блокирован в течение 10 дней. В начале мая бывший глава региона Алиханов признал, что мер по дегазации воздуха на полигоне недостаточно. 6 июня советчане пожаловались на вонь со свалки уже врио губернатора Алексею Беспрозванных, попросив его разобраться с проблемой. 14 июня он пообещал усилить работу по ликвидации очагов вони в Советске.15 июня стало известно, что региональные власти готовы были выделить более 50 млн рублей на обустройство новой площадки для накопления твёрдых коммунальных отходов на двух участках. Спустя пару дней тендер отменили. Областное правительство отметило, что её появление на свалке было запланировано давно.