ЕСОО: биодезодорант, применённый в Барсуковке, безопасен для человека

Биодезодорант, который специалисты применили при микробиологической обработке полигона в Барсуковке, безопасен для человека и животных. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщил калининградский оператор «Единой системы обращения с отходами» в ответ на обращение «Нового Калининграда».

В предприятии отметили, что важно различать два препарата, выпускаемых под похожими названиями, — «Эмикс» и «Эмикс-О». Первый является минеральным удобрением, второй — биопрепарат, который применяется для ускоренной переработке отходов и устранения запахов. Именно им и обрабатывали территорию полигона в Барсуковке.

«Применение метода микробиологической обработки включено в состав мероприятий по биологической рекультивации загрязнённых территорий (водных объектов) и относится к одной из современных природоохранных технологий. „Эмикс-О“ безопасен для человека и животных», — говорится в ответе ЕСОО.

Жители Советска регулярно жалуются на неприятный запах, исходящий от свалки в Барсуковке. В региональном минприроды признали, что быстро решить проблему не удастся. В марте на мусорном полигоне под Советском сотрудники ЕСОО убрали жировую яму. Жировые отходы там не принимают с 15 февраля. Тело полигона изолировали грунтом. Устранить нарушения в Барсуковке потребовала Калининградская межрайонная природоохранная прокуратура. 1 марта жителям Советска обещали, что источник неприятного запаха будет блокирован в течение 10 дней. В начале мая бывший глава региона Алиханов признал, что мер по дегазации воздуха на полигоне недостаточно. 6 июня советчане пожаловались на вонь со свалки уже врио губернатора Алексею Беспрозванных, попросив его разобраться с проблемой. 14 июня он пообещал усилить работу по ликвидации очагов вони в Советске.