В Гурьевске психолог хочет отсудить у клиентки миллион за моральный ущерб

В Гурьевский районный суд поступил иск от психолога, которая требует возместить ей моральный вред, причиненный вследствие необоснованных претензий к ее работе. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

В иске женщина указала, что с апреля 2024 года на основании договора лично оказывала жительнице Гурьевского района психологическую и иную помощь, приобретала для нее различные средства и атрибутику. Однако спустя пять месяцев клиентка попросила вернуть ей 400 тысяч рублей, обвинив психолога в обмане и некачественно оказанных услугах. «В результате длительной переписки и угроз со стороны У. о публикации негативной информации в СМИ о профессиональной деятельности Г. психолог была вынуждена вернуть все деньги клиентке. После обе женщины обратились с заявлениями в полицию о возбуждении уголовных дел в отношении друг друга, но по результатам проведённой проверки им было отказано».

Теперь психолог требует взыскать с бывшей клиентки моральный вред в размере 1 000 000 рублей, причинённый в результате необоснованных претензий со стороны последней к ее деятельности. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 30 сентября.