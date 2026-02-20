Власти: водоёмы в Калининграде «стали площадкой для катания на льду»

Власти: водоёмы в Калининграде «стали площадкой для катания на льду»
Фото: «Новый Калининград»
Все новости по теме: Безопасность

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова попросила жителей города не оставлять без внимания случаи выхода детей на лёд водоёмов. В связи с повышением температуры воздуха это становится источником повышенной опасности.

«У нас повышается температура воздуха. Будут круглосуточно положительные температуры. На городских водоёмах мы будем наблюдать активное таяние льда и изменение структуры льда. Лёд становится пористым, непрочным. В прибрежной зоне наблюдаются сломы припая льда. На льду уже появляются трещины, пробоины. Выход на лёд на всех водных объектах города опасен для жизни», — отметила сити-менеджер.

Чаще напоминать детям о правилах безопасности она попросила не только родителей, но и всех, кто становится свидетелем выхода на лёд.

«Уважаемые жители города Калининграда, если вы проходите мимо водоёмов и видите детей (чужих детей не бывает), остановитесь, пожалуйста, поговорите. В последние недели водоёмы города стали площадкой для катания на льду. Неоправданный риск», — подчеркнула Елена Дятлова.

Об одном из таких случаев в конце января рассказали в региональном управлении МЧС. «Шалость подростков едва не обернулась трагедией. Накануне вечером трое несовершеннолетних решили прогуляться по льду озера в парке Южном в Калининграде. Отойдя от берега, они обнаружили, что лёд трещит под ногами и стали звать на помощь», — говорилось в сообщении. Экстренные службы вызвали очевидцы.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter