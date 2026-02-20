Власти: водоёмы в Калининграде «стали площадкой для катания на льду»

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова попросила жителей города не оставлять без внимания случаи выхода детей на лёд водоёмов. В связи с повышением температуры воздуха это становится источником повышенной опасности.

«У нас повышается температура воздуха. Будут круглосуточно положительные температуры. На городских водоёмах мы будем наблюдать активное таяние льда и изменение структуры льда. Лёд становится пористым, непрочным. В прибрежной зоне наблюдаются сломы припая льда. На льду уже появляются трещины, пробоины. Выход на лёд на всех водных объектах города опасен для жизни», — отметила сити-менеджер.

Чаще напоминать детям о правилах безопасности она попросила не только родителей, но и всех, кто становится свидетелем выхода на лёд.

«Уважаемые жители города Калининграда, если вы проходите мимо водоёмов и видите детей (чужих детей не бывает), остановитесь, пожалуйста, поговорите. В последние недели водоёмы города стали площадкой для катания на льду. Неоправданный риск», — подчеркнула Елена Дятлова.

Об одном из таких случаев в конце января рассказали в региональном управлении МЧС. «Шалость подростков едва не обернулась трагедией. Накануне вечером трое несовершеннолетних решили прогуляться по льду озера в парке Южном в Калининграде. Отойдя от берега, они обнаружили, что лёд трещит под ногами и стали звать на помощь», — говорилось в сообщении. Экстренные службы вызвали очевидцы.