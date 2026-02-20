Суд в Светлом назначил штраф за оскорбление мирового судьи

Все новости по теме: Криминал
Суд в Светлом назначил штраф за оскорбление мирового судьи

В Светловском городском суде вынесли приговор 45-летнему жителю Светлого, обвиняемому в неуважении к суду. Об этом сообщила пресс-служба Калининградского областного суда.

Как установил суд, 3-4 июля 2025 года после оглашения мировым судьей постановления в отношении подсудимого, не согласившись с назначенным ему наказанием, мужчина допустил высказывания, унижающие честь и достоинство судьи, а также участвовавших в заседании прокурора и его помощника.

Кроме того, 4 июля 2025 года он разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» публикацию с оскорблениями в адрес мирового судьи, прокурора и его помощника, чем публично унизил их перед неопределенным кругом лиц и проявил неуважение к суду.

По данным пресс-службы, в судебном заседании подсудимый признал вину в полном объеме. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 297 УК РФ.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел признание вины, отсутствие судимостей, положительную характеристику по месту жительства, содействие расследованию, наличие грамот и благодарственных писем за период службы в армии, а также принесенные потерпевшим извинения. Отягчающих обстоятельств не установлено.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter