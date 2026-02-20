Суд в Светлом назначил штраф за оскорбление мирового судьи

В Светловском городском суде вынесли приговор 45-летнему жителю Светлого, обвиняемому в неуважении к суду. Об этом сообщила пресс-служба Калининградского областного суда.

Как установил суд, 3-4 июля 2025 года после оглашения мировым судьей постановления в отношении подсудимого, не согласившись с назначенным ему наказанием, мужчина допустил высказывания, унижающие честь и достоинство судьи, а также участвовавших в заседании прокурора и его помощника.

Кроме того, 4 июля 2025 года он разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» публикацию с оскорблениями в адрес мирового судьи, прокурора и его помощника, чем публично унизил их перед неопределенным кругом лиц и проявил неуважение к суду.

По данным пресс-службы, в судебном заседании подсудимый признал вину в полном объеме. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 297 УК РФ.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел признание вины, отсутствие судимостей, положительную характеристику по месту жительства, содействие расследованию, наличие грамот и благодарственных писем за период службы в армии, а также принесенные потерпевшим извинения. Отягчающих обстоятельств не установлено.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.