Погода в Калининградской области 20 августа

Днём во среду, 20 августа, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +20°C. Атмосферное давление — 754 мм, ветер северный, 5 м/с.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём 18°C, на востоке области +21°C. Ночью температуры опустятся до +16°C на побережье и до +14°C на востоке. На всей территории региона днём возможны небольшие осадки.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в среду малооблачно. Температура утром +16°C, днём +17,8°C, вечером +11°C. Влажность составит до 89%, давление — 755 мм.

В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что 20 августа «утром +17...+20°С, уплотнится облачность (облачно/облачно с прояснениями), в промежутке ~7-13 ч возможны дожди. После обеда прояснится (малооблачно/переменная облачность), +17...+20°С, без существенных осадков. Ветер ночью и ранним утром юго-западный — слабый/умеренный (3-6 м/с), с полудня и до вечера северный — умеренный/свежий (4-9 м/с) в прибрежной зоне с 7-8 ч усилится до 12-14 м/с. Атмосферное давление будет повышаться с 754 до 757 мм рт.ст.».

