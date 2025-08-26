«Аэрофлот» сообщил о корректировке расписания рейсов в Калининград

«Аэрофлот» корректирует расписание рейсов в Калининград и из него. Это связано с введёнными в ряде районов Ленинградской области ограничениями на полёты. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании в своём телеграм-канале.

Ограничения ввели утром 26 августа в ряде аэропортов Центральной России, а также в петербургском «Пулково». Это сказалось на использование воздушных трасс для самолётов на калининградском направлении. Корректировка расписания связана с изменением времени вылетов, отмены рейсов и объединения некоторых рейсов на более вместительных самолётах.

«Аэрофлот» пояснил, что пассажирам отменённых рейсов предлагается перебронирование на ближайшие доступные вылеты. Им также можно оформить вынужденный возврат билетов. На время ожидания отправления пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с законодательством и стандартами авиакомпании.

«Просим пассажиров следить за информацией на онлайн-табло и в разделе „Управление бронированием“ на сайте Аэрофлота, информационных табло аэропортов и за объявлениями по громкой связи. <...> От имени авиакомпании благодарим за терпение и понимание. Безопасность пассажиров — приоритет Аэрофлота», — говорится в сообщении.

