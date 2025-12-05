Осень в декабре: прогноз погоды в Калининградской области до конца недели

С началом календарной зимы Калининградская область вернулась к обстановке межсезонья. В последние дни температура продолжает плавно повышаться, стирая «последние зимние намеки» в лице оставшегося льда и снежного покрова. Все это сопровождается пасмурным небом с сыростью и дымкой. В предстоящие дни картина существенным образом не изменится: с юга Европы продолжится адвекция тепла, что будет сопровождаться плотной инверсионной облачностью и пасмурным небом с небольшими дождями. Температурный фон поднимется до +4...+6°C. Об этом сообщают синоптики телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области». 

В пятницу днем ожидается +3...+6°C. С утра до вечера будет пасмурно. Во второй половине дня и вечером возможны небольшие осадки в виде дождя/мороси. Ветер юго-восточный/восточный — слабый/умеренный (3-6 м/с), у побережья порывистый.

В субботу ночью +3...+6°C, пасмурно, возможен небольшой дождь/морось, дымка. Днем в регионе +4...+6°C. С утра до вечера будет пасмурно, дымка, временами ожидаются дожди слабой и умеренной интенсивности. Ветер юго-восточный, слабый/умеренный (3-7 м/с).

В воскресенье ночью в регионе +1...+4°C, пасмурно, дымка, временами возможен дождь. Днем в Калининграде и области +2...+4°C (у побережья +4...+6°C), преимущественно пасмурно и временами также ожидаются дожди. Ветер юго-восточный, слабый/умеренный (3-6 м/с).

На следующей неделе «у юго-западных берегов Европы ожидается нарастание циклонической активности. Следуя по траектории на северо-восток, к Скандинавии и Прибалтике, циклоны будут приносить нам разогретый воздух из субтропических широт Средиземноморья и Атлантики и температура из умеренно-теплой уже перейдет в аномально теплую». Если в понедельник ожидаются +4...+6°C, то к середине недели может потеплеть до +7...+10°C и выше, что близко к суточным рекордам. Сухой погоды при этом ждать не стоит: прохождение атмосферных фронтов этих циклонов не оставит без периодических дождей и преобладания пасмурной погоды, возможны усиления градиентного ветра.

«В общем, сценариев с возвращением зимней погоды в обозримой для прогнозирования перспективе пока что не видно: как минимум до середины месяца ведущие модели ожидают сохранение теплой и умеренно-влажной погоды, более походящей на ноябрь, нежели на середину декабря», — напомнили синоптики.


