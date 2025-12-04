Прокуратура: при пожаре в автосервисе повреждено более 10 автомобилей

Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара на Московском проспекте, в результате которого уничтожено здание автосервиса и повреждено более 10 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Возгорание автосервиса и магазина строительного оборудования произошло в четверг, 4 декабря, около 05:30. Внутри здания сгорело 4 автомобиля. Пожарным удалось спасти 6 транспортных средств, в том числе 2 электроавтомобиля. Кроме того, огнеборцы эвакуировали два углекислотных, один пропановый и 3 кислородных баллона. Пострадавших нет.

Причины возгорания и сумма причиненного ущерба устанавливаются. Прокуратура Ленинградского района Калининграда контролирует установление обстоятельств происшествия, ход и результаты процессуальной проверки.