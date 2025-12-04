Прокуратура: при пожаре в автосервисе повреждено более 10 автомобилей

Все новости по теме: Пожары
Прокуратура: при пожаре в автосервисе повреждено более 10 автомобилей

Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара на Московском проспекте, в результате которого уничтожено здание автосервиса и повреждено более 10 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Возгорание автосервиса и магазина строительного оборудования произошло в четверг, 4 декабря, около 05:30. Внутри здания сгорело 4 автомобиля. Пожарным удалось спасти 6 транспортных средств, в том числе 2 электроавтомобиля. Кроме того, огнеборцы эвакуировали два углекислотных, один пропановый и 3 кислородных баллона. Пострадавших нет.

Причины возгорания и сумма причиненного ущерба устанавливаются. Прокуратура Ленинградского района Калининграда контролирует установление обстоятельств происшествия, ход и результаты процессуальной проверки.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter