На Моспроспекте горел автосервис, огнем уничтожено четыре машины (фото)

В Калининграде в четверг рано утром произошел крупный пожар на Московском проспекте. Горели автосервис, склад запчастей в ангаре и пристроенное рядом двухэтажное административное здание на общей площади 600 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Внутри здания сгорело 4 автомобиля. Пожарным удалось спасти 6 транспортных средств, в том числе 2 электроавтомобиля. Кроме того, огнеборцы эвакуировали два углекислотных, один пропановый и 3 кислородных баллона. Пострадавших нет.

Причину пожара установят сотрудники органов дознания МЧС России. На месте работали 40 человек личного состава и 10 спецавтомобилей.