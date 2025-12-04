На Моспроспекте горел автосервис, огнем уничтожено четыре машины (фото)

Все новости по теме: Пожары
photo_2025-12-04_09-29-27 (1).jpgphoto_2025-12-04_09-29-27 (5) (1).jpgphoto_2025-12-04_09-29-27 (4) (1).jpgphoto_2025-12-04_09-29-27 (3) (1).jpgphoto_2025-12-04_09-29-27 (2) (1).jpg

В Калининграде в четверг рано утром произошел крупный пожар на Московском проспекте. Горели автосервис, склад запчастей в ангаре и пристроенное рядом двухэтажное административное здание на общей площади 600 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Внутри здания сгорело 4 автомобиля. Пожарным удалось спасти 6 транспортных средств, в том числе 2 электроавтомобиля. Кроме того, огнеборцы эвакуировали два углекислотных, один пропановый и 3 кислородных баллона. Пострадавших нет.

Причину пожара установят сотрудники органов дознания МЧС России. На месте работали 40 человек личного состава и 10 спецавтомобилей.

Фото пресс-службы регионального управления МЧС

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter