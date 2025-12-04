Синоптики рассказали, как долго в регионе продлится «аномально тёплая погода»

Синоптики рассказали, как долго в регионе продлится «аномально тёплая погода»
Фото: Мария Власенкова / «Новый Калининград»
Все новости по теме: Стихия

На зимний характер погоды жители Калининградской области могут не рассчитывать минимум до третьей декады декабря. Об этом рассказали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Вплоть до начала третьей декады температура рассчитывается практически полностью положительной, а в отдельные дни (как, например, к середине следующей недели) и вовсе ожидаются потепления до +8...+10°С», — говорится в сообщении.

Проникнуть холодному воздуху в средние широты Европы не позволяет постоянный поток атлантического тепла. Такая синоптическая обстановка с «аномально тёплой» (на 1-4°С выше нормы) погодой рассчитывается в Европе вплоть до 20-ых чисел декабря, отметили в паблике.

«Успеет ли измениться циркуляция на более холодную к Новому году — станет ясно лишь к 20-ым числам. А пока что — тёплый декабрь», — добавили синоптики.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter