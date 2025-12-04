Синоптики рассказали, как долго в регионе продлится «аномально тёплая погода»

На зимний характер погоды жители Калининградской области могут не рассчитывать минимум до третьей декады декабря. Об этом рассказали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Вплоть до начала третьей декады температура рассчитывается практически полностью положительной, а в отдельные дни (как, например, к середине следующей недели) и вовсе ожидаются потепления до +8...+10°С», — говорится в сообщении.

Проникнуть холодному воздуху в средние широты Европы не позволяет постоянный поток атлантического тепла. Такая синоптическая обстановка с «аномально тёплой» (на 1-4°С выше нормы) погодой рассчитывается в Европе вплоть до 20-ых чисел декабря, отметили в паблике.

«Успеет ли измениться циркуляция на более холодную к Новому году — станет ясно лишь к 20-ым числам. А пока что — тёплый декабрь», — добавили синоптики.