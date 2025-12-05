Мэрия заявила о планах по созданию приоритета движения трамвая на перекрестках

Все новости по теме: Транспортные проблемы
Мэрия заявила о планах по созданию приоритета движения трамвая на перекрестках

В Калининграде по трамвайному маршруту № 5 «ул. Бассейная — ул. Дюнная» готовится «зелёная волна» для создания приоритета трамваям на перекрёстках и увеличения скорости. Об этом сообщили представители городской администрации в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

В планах у мэрии также находится «использование существующих трамвайных путей на выделенной полосах по магистралях» с общими посадочными платформами у регулируемых перекрёстков. «Посадка и высадка пассажиров — на посадочных платформах с навесами, информационными табло и ограждениями, чтобы нельзя было внезапно выйти на проезжую часть. Платформы планируется строить у перекрёстков, чтобы пассажиры могли по зелёному сигналу светофора заблаговременно пройти для ожидания транспорта. В этом ещё одно отличие от существующей схемы, когда транспорт останавливается, а пассажиры с тротуара идут по проезжей части к подошедшему трамваю», — добавили горвласти.

Планы организации выделенных полос распространяются на все виды общественного транспорта, подчеркнули в администрации. «Первый участок, где это планируется реализовать, — от проспекта Калинина до улицы Багратиона со смещением выделенной полосы всего общественного транспорта к Дому искусств. Далее после реконструкции 1-й эстакады — по всему Ленинскому проспекту с упразднением части автобусных маршрутов», — пояснила мэрия. Она также выразила надежду, что после завершения ремонта действующих линий и увеличения скорости трамваев «их привлекательность и наполняемость возрастут».

Мэрия напомнила, что в Калининграде зарезервированы земельные участки для продления трамвайной линии на Фрунзе-Гагарина-Благовещенской в Восточный микрорайон, где идёт плотная многоэтажная застройка. Кроме того, после реконструкции 1-й эстакады трамвай планируется вернуть на Ленинский проспект. Однако сроки начала реализации этих проектов горвласти назвать затруднились: «Они зависят от выделения крупных финансовых ресурсов и завершения строительства эстакадного моста, а также улицы Благовещенской, по которой в этом году начали только первый этап».

Ранее калининградские власти объявили, что не планируют возвращать трамвай на проспект Победы, а также на улицы Пролетарскую и Тельмана.
Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter