Мэрия заявила о планах по созданию приоритета движения трамвая на перекрестках

В Калининграде по трамвайному маршруту № 5 «ул. Бассейная — ул. Дюнная» готовится «зелёная волна» для создания приоритета трамваям на перекрёстках и увеличения скорости. Об этом сообщили представители городской администрации в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

В планах у мэрии также находится «использование существующих трамвайных путей на выделенной полосах по магистралях» с общими посадочными платформами у регулируемых перекрёстков. «Посадка и высадка пассажиров — на посадочных платформах с навесами, информационными табло и ограждениями, чтобы нельзя было внезапно выйти на проезжую часть. Платформы планируется строить у перекрёстков, чтобы пассажиры могли по зелёному сигналу светофора заблаговременно пройти для ожидания транспорта. В этом ещё одно отличие от существующей схемы, когда транспорт останавливается, а пассажиры с тротуара идут по проезжей части к подошедшему трамваю», — добавили горвласти.

Планы организации выделенных полос распространяются на все виды общественного транспорта, подчеркнули в администрации. «Первый участок, где это планируется реализовать, — от проспекта Калинина до улицы Багратиона со смещением выделенной полосы всего общественного транспорта к Дому искусств. Далее после реконструкции 1-й эстакады — по всему Ленинскому проспекту с упразднением части автобусных маршрутов», — пояснила мэрия. Она также выразила надежду, что после завершения ремонта действующих линий и увеличения скорости трамваев «их привлекательность и наполняемость возрастут».

Мэрия напомнила, что в Калининграде зарезервированы земельные участки для продления трамвайной линии на Фрунзе-Гагарина-Благовещенской в Восточный микрорайон, где идёт плотная многоэтажная застройка. Кроме того, после реконструкции 1-й эстакады трамвай планируется вернуть на Ленинский проспект. Однако сроки начала реализации этих проектов горвласти назвать затруднились: «Они зависят от выделения крупных финансовых ресурсов и завершения строительства эстакадного моста, а также улицы Благовещенской, по которой в этом году начали только первый этап».