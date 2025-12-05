Погода в Калининградской области 5 декабря

Днём в пятницу, 5 декабря, в Калининградской области ожидается облачная погода, без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде максимальная температура составит +5°C. Ветер, как обещают синоптики, будет восточный, около трех метров в секунду. Атмосферное давление — 761 мм ртутного столба.

На побережье и в центре региона днём ожидается температура +5°C. На востоке области (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) она достигнет +6°C. Ночные температуры с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно теплее (до +4°C), а на востоке региона прохладнее (до +1°C). На побережье возможны небольшие дожди.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в пятницу ждёт пасмурная погода. Утром температура в Калининграде будет в районе +3,6°C, днём она поднимется до +5,6°C, а вечером — ещё до +6,3°C. Утром и днем прогнозируется юго-восточный ветер, который вечером сменится на восточный. Влажность — на уровне 100%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают об осеннем декабре. «Днем +3...+6°C, с утра до вечера — пасмурно, во второй половине дня и вечером возможны небольшие осадки в виде дождя/мороси (особенно на западе региона, в том числе в Калининграде). Ветер юго-восточный/восточный — слабый/умеренный (3-6 м/с), у побережья порывистый», — добавляют синоптики-любители.