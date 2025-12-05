Погода в Калининградской области 5 декабря

Все новости по теме: Стихия
Погода в Калининградской области 5 декабря

Днём в пятницу, 5 декабря, в Калининградской области ожидается облачная погода, без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде максимальная температура составит +5°C. Ветер, как обещают синоптики, будет восточный, около трех метров в секунду. Атмосферное давление — 761 мм ртутного столба.

На побережье и в центре региона днём ожидается температура +5°C. На востоке области (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) она достигнет +6°C. Ночные температуры с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно теплее (до +4°C), а на востоке региона прохладнее (до +1°C). На побережье возможны небольшие дожди.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в пятницу ждёт пасмурная погода. Утром температура в Калининграде будет в районе +3,6°C, днём она поднимется до +5,6°C, а вечером — ещё до +6,3°C. Утром и днем прогнозируется юго-восточный ветер, который вечером сменится на восточный. Влажность — на уровне 100%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают об осеннем декабре. «Днем +3...+6°C, с утра до вечера — пасмурно, во второй половине дня и вечером возможны небольшие осадки в виде дождя/мороси (особенно на западе региона, в том числе в Калининграде). Ветер юго-восточный/восточный — слабый/умеренный (3-6 м/с), у побережья порывистый», — добавляют синоптики-любители.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter