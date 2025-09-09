В Калининграде клубу Secret bar на месяц запретили использовать звуковую аппаратуру

В Калининграде по иску регионального управления Роспотребнадзора на 30 суток введен запрет на использование звуковой аппаратуры клубом Secret bar. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В заведении, расположенном в цоколе жилого дома на проспекте Мира, 58-60, была проведена внеплановая проверка. Поводом послужили неоднократные коллективные жалобы жителей дома на повышенный уровень шума от звуковой аппаратуры бара. При этом направленные ранее владельцам заведения предостережения Роспотребнадзора были проигнорированы.

В ходе проверки специалисты провели в квартирах жильцов инструментальные измерения уровня шума, подтвердившие превышение допустимых показателей. В результате Роспотребнадзор ввел временный запрет деятельности бара с использованием звукового оборудования, а материалы дела направил в суд, который 8 сентября согласился с доводами ведомства.

ООО «Сикрет бар» назначено административное наказание в виде приостановления деятельности с использованием звуковоспроизводящей и звукоусиливающей аппаратуры сроком на 30 суток.

Представители клуба Secret bar от оперативного комментария «Новому Калининграду» по поводу сложившейся ситуации воздержались.