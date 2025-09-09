В Калининграде клубу Secret bar на месяц запретили использовать звуковую аппаратуру

В Калининграде по иску регионального управления Роспотребнадзора на 30 суток введен запрет на использование звуковой аппаратуры клубом Secret bar. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В заведении, расположенном в цоколе жилого дома на проспекте Мира, 58-60, была проведена внеплановая проверка. Поводом послужили неоднократные коллективные жалобы жителей дома на повышенный уровень шума от звуковой аппаратуры бара. При этом направленные ранее владельцам заведения предостережения Роспотребнадзора были проигнорированы.

В ходе проверки специалисты провели в квартирах жильцов инструментальные измерения уровня шума, подтвердившие превышение допустимых показателей. В результате Роспотребнадзор ввел временный запрет деятельности бара с использованием звукового оборудования, а материалы дела направил в суд, который 8 сентября согласился с доводами ведомства.

ООО «Сикрет бар» назначено административное наказание в виде приостановления деятельности с использованием звуковоспроизводящей и звукоусиливающей аппаратуры сроком на 30 суток.

Представители клуба Secret bar от оперативного комментария «Новому Калининграду» по поводу сложившейся ситуации воздержались.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter