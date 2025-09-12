Фонтан у Музея изобразительных искусств возобновил работу

Фонтан у Музея изобразительных искусств возобновил работу
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Город

В Калининграде заработал фонтан у Музея изобразительных искусств, работу которого приостановили в середине августа. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

«Фонтан у Музея искусств вновь работает! Любуйтесь музыкальным шоу на фоне одного из самых красивых зданий в городе, и заходите к нам в гости», — следует из сообщения музея. В 12:00 и 17:00 будут проходить музыкальные представления, а в 21:30 — светомузыкальное шоу.

Напомним, что работу пяти городских фонтанов приостановили 13 августа из-за роста заболеваемости энтеровирусной инфекцией. Глава администрации Елена Дятлова отмечала, что говорить о возобновлении работы в этом сезоне можно будет после начала занятий в школах.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter