Фонтан у Музея изобразительных искусств возобновил работу

В Калининграде заработал фонтан у Музея изобразительных искусств, работу которого приостановили в середине августа. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

«Фонтан у Музея искусств вновь работает! Любуйтесь музыкальным шоу на фоне одного из самых красивых зданий в городе, и заходите к нам в гости», — следует из сообщения музея. В 12:00 и 17:00 будут проходить музыкальные представления, а в 21:30 — светомузыкальное шоу.

Напомним, что работу пяти городских фонтанов приостановили 13 августа из-за роста заболеваемости энтеровирусной инфекцией. Глава администрации Елена Дятлова отмечала, что говорить о возобновлении работы в этом сезоне можно будет после начала занятий в школах.