Прокуратура нашла нарушения в детском противотуберкулезном санатории в Светлогорске

Все новости по теме: Проверки

Светлогорская межрайонная прокуратура провела проверку в ГБУЗ «Детский противотуберкулезный санаторий Калининградской области» в Светлогорске. В результате был выявлен ряд нарушений, устранение которых в настоящее время находится на контроле надзорного ведомства. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.

В ходе проверки был проведен осмотр территории учреждения, административного здания, процедурных кабинетов, а также зон отдыха для детей, спальных помещений и столовой. В результате выявлены нарушения санитарных норм, а также правил противопожарного режима.

Как уточнили «Новому Калининграду» в пресс-служба прокуратуры, в их числе отсутствие маркировки продуктов, подтекающий потолок в спальном корпусе, дефекты покрытия пола и др., а также ненадлежащее обустройство эвакуационных выходов. Как подчеркнули в ведомстве, данные нарушения не требуют приостановки деятельности санатория и могут быть устранены в процессе работы. Тем не менее руководителю учреждения внесено представление.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter