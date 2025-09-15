Прокуратура нашла нарушения в детском противотуберкулезном санатории в Светлогорске

Светлогорская межрайонная прокуратура провела проверку в ГБУЗ «Детский противотуберкулезный санаторий Калининградской области» в Светлогорске. В результате был выявлен ряд нарушений, устранение которых в настоящее время находится на контроле надзорного ведомства. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.

В ходе проверки был проведен осмотр территории учреждения, административного здания, процедурных кабинетов, а также зон отдыха для детей, спальных помещений и столовой. В результате выявлены нарушения санитарных норм, а также правил противопожарного режима.

Как уточнили «Новому Калининграду» в пресс-служба прокуратуры, в их числе отсутствие маркировки продуктов, подтекающий потолок в спальном корпусе, дефекты покрытия пола и др., а также ненадлежащее обустройство эвакуационных выходов. Как подчеркнули в ведомстве, данные нарушения не требуют приостановки деятельности санатория и могут быть устранены в процессе работы. Тем не менее руководителю учреждения внесено представление.