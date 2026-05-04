На ремонт покрытия моста «Высокий» направляют 6,2 млн рублей

Власти Калининграда планируют направить 6,2 млн рублей на ремонт асфальтобетонного покрытия моста «Высокий» на ул. Октябрьской. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Закупка проводится в формате электронного аукциона. Заявки на участие принимаются до 8 мая, подведение итогов запланировано на 13 мая.

Работы предусматривают обновление дорожного покрытия на мосту в соответствии с проектной и сметной документацией. Подрядчику предстоит выполнить ремонт с соблюдением строительных норм и технических регламентов. Срок выполнения работ — 24 календарных дня с момента заключения контракта.

Финансирование предусмотрено за счет бюджета городского округа «Город Калининград». Заказчиком выступает муниципальное казенное учреждение «Городское дорожное строительство и ремонт».