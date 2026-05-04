На ремонт покрытия моста «Высокий» направляют 6,2 млн рублей

На ремонт покрытия моста «Высокий» направляют 6,2 млн рублей
Изображение: документация
Все новости по теме: Строительство, ремонт дорог и тротуаров

Власти Калининграда планируют направить 6,2 млн рублей на ремонт асфальтобетонного покрытия моста «Высокий» на ул. Октябрьской. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Закупка проводится в формате электронного аукциона. Заявки на участие принимаются до 8 мая, подведение итогов запланировано на 13 мая.

Работы предусматривают обновление дорожного покрытия на мосту в соответствии с проектной и сметной документацией. Подрядчику предстоит выполнить ремонт с соблюдением строительных норм и технических регламентов. Срок выполнения работ — 24 календарных дня с момента заключения контракта.

Финансирование предусмотрено за счет бюджета городского округа «Город Калининград». Заказчиком выступает муниципальное казенное учреждение «Городское дорожное строительство и ремонт».

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter