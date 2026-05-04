Выше +27°С на пяти метеостанциях: в регионе снова побиты температурные рекорды

В Калининградской области в воскресенье, 3 мая, на двух метеостанциях был зафиксирован суточный температурный рекорд, а на пяти метеостанциях была отмечена температура выше +27°С. Как сообщают эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области», которые подвели итоги первого жаркого дня в регионе, оправдались самые высокие расчёты метеорологов.

«На метеостанциях Калининграда и Железнодорожного зафиксировано +27,2°С, были побиты суточные рекорды от 2002 года, — сообщили эксперты. — Самой жаркой стала метеостанция Мамоново — в срок измерений на 16 часов воздух прогрелся до +27,9°С! — и это не суточный максимум, поскольку там он появляется с задержкой на сутки и узнать его мы сможем лишь завтра. Есть все шансы увидеть выше +28°С!»

Также администраторы паблика отметили, что среднесуточная температура на метеостанции Калининграда (Низовье) 3 мая составила +18,9°С, что на 8°С выше нормы этого дня и соответствует климатической норме второй половины июля.

«В общем, сегодня был первый летний день по критериям (впрочем, он не станет началом метеорологического лета ввиду дальнейшего похолодания)», — добавили метеорологи.