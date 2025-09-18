Облвласти объяснили, почему подрядчики не хотят выходить на объекты в регионе

Все новости по теме: Госзакупки

Многие подрядчики не хотят браться за строительство объектов социальной сферы и дорог в Калининградской области в связи со стоимостью работ, не соответствующей реальным расценкам в регионе. Проблему обсуждали на на заседании комитета Заксобрания по экономической политике и развитию инфраструктуры.

«К сожалению, у подрядных организаций сейчас нет такого рвения, желания выходить на конкурсные процедуры. Часто конкурсные процедуры признаются несостоявшимися», — рассказала заместитель министра строительства и ЖКХ региона Мария Куклева. Причина, как подтвердили присутствовавшие на заседании депутаты-застройщики, в том, что при проведении экспертизы используются средние расценки по Северо-Западу, не соответствующие ценам в регионе. По мнению застройщиков, если ничего не предпринимать, проблема будет только усугубляться.

«У нас с дорогами такая же ситуация, — рассказала заместитель министра развития инфраструктуры региона Елена Орлова. — На сегодняшний день мы действительно пользуемся теми расценками, которые „средние по палате“, и ничего с этим сделать не можем. Письма пишем и в Росавтодор, и везде пишем, что нам расценки маленькие, и для Калининградской области эти расценки должны применяться с коэффициентом на логистику».

Невыход подрядчиков на объекты, по словам Марии Куклевой, стал одной из причин того, что в 2024 году региональный Фонд капремонта освоил только 48,1% выделенных средств.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter