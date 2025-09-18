Облвласти объяснили, почему подрядчики не хотят выходить на объекты в регионе

Многие подрядчики не хотят браться за строительство объектов социальной сферы и дорог в Калининградской области в связи со стоимостью работ, не соответствующей реальным расценкам в регионе. Проблему обсуждали на на заседании комитета Заксобрания по экономической политике и развитию инфраструктуры.

«К сожалению, у подрядных организаций сейчас нет такого рвения, желания выходить на конкурсные процедуры. Часто конкурсные процедуры признаются несостоявшимися», — рассказала заместитель министра строительства и ЖКХ региона Мария Куклева. Причина, как подтвердили присутствовавшие на заседании депутаты-застройщики, в том, что при проведении экспертизы используются средние расценки по Северо-Западу, не соответствующие ценам в регионе. По мнению застройщиков, если ничего не предпринимать, проблема будет только усугубляться.

«У нас с дорогами такая же ситуация, — рассказала заместитель министра развития инфраструктуры региона Елена Орлова. — На сегодняшний день мы действительно пользуемся теми расценками, которые „средние по палате“, и ничего с этим сделать не можем. Письма пишем и в Росавтодор, и везде пишем, что нам расценки маленькие, и для Калининградской области эти расценки должны применяться с коэффициентом на логистику».

Невыход подрядчиков на объекты, по словам Марии Куклевой, стал одной из причин того, что в 2024 году региональный Фонд капремонта освоил только 48,1% выделенных средств.