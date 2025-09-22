Погода в Калининградской области 22 сентября

Днём в понедельник, 22 сентября, в Калининградской области ожидается облачная погода, временами небольшой дождь. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +15°C. Атмосферное давление — 761 мм, ветер западный, 3 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +17°C, на востоке области +16°C. На всей территории региона ожидается небольшой дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в понедельник пасмурно. Температура утром и днём +14°C, вечером +12°C. Влажность составит до 83%, давление — 759 мм.