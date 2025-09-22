Погода в Калининградской области 22 сентября

Днём в понедельник, 22 сентября, в Калининградской области ожидается облачная погода, временами небольшой дождь. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +15°C. Атмосферное давление — 761 мм, ветер западный, 3 м/с.
Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +17°C, на востоке области +16°C. На всей территории региона ожидается небольшой дождь.
По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в понедельник пасмурно. Температура утром и днём +14°C, вечером +12°C. Влажность составит до 83%, давление — 759 мм.В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что «понедельник встречает нас облачным небом, связанным с холодным атмосферным фронтом». «Теперь мы находимся в умеренной воздушной массе и день ожидается прохладным: +14...+16°С по области. В течение всего дня преимущественно облачно (облачно с небольшими прояснениями) и местами не исключены небольшие/умеренные дожди (преимущественно утром и в первой половине дня). В общем, обильных осадков не ожидаем, но зонт с собой взять стоит. На побережье также ожидается порывистый ветер. Вот и пришла осень», — отмечают метеолюбители.