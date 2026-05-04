Суд взыскал компенсацию в пользу секретаря школы, которую оскорбила мать ученика

Гурьевский районный суд защитил интересы сотрудницы одной из школ, которую оскорбила мать ученика. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

В обоснование своих требований он указал, что инцидент произошёл 6 ноября 2025 года. Секретарь учебного учреждения вышла в холл, чтобы вручить маме пятиклассника уведомление об отстранении от очного посещения занятий. Однако ответчик в присутствии других учеников и учителей отказалась получить документы, ударила секретаря рукой в грудь и по лицу, а затем, набрав в рот воды, выплюнула её в лицо женщине, сопроводив это действие оскорбительными словами. В результате сотруднице учебного заведения пришлось обратиться за медицинской помощью с жалобами на ушибы, головную боль и слабость.

Не признавая заявленных требований, ответчик обратилась в суд со встречным иском к потерпевшей, указав в нем, что инициатором конфликта была сама секретарь, которая схватила ее за плечо. Однако суд, изучив материалы дела и заслушав пояснения лиц, участвующих в деле, посчитал недоказанной данную версию.

В результате с матери ученика в пользу сотрудницы школы суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей. В доход местного бюджета с нее также взыскана государственная пошлина в размере 3 000 рублей. В удовлетворении встречного иска о компенсации морального вреда женщине отказано. Решение суда не вступило в законную силу.

