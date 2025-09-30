Кикшеринговая компания: ограничить возраст водителей самоката пока невозможно

Кикшеринговая компания: ограничить возраст водителей самоката пока невозможно

Владельцы кикшеринговой компании рассчитывают на введение возрастных ограничений для водителей электросамокатов. Об этом предприниматели Жанна и Роман Романовы, работающие в регионе под брендом ООО «РИК Плюс» («Яндекс»), сообщили на круглом столе Балтийского делового клуба 29 сентября.

По словам Жанны Романовой, сейчас обсуждается введение обязательной регистрации через «Госуслуги» при аренде средств индивидуальной мобильности. По ее мнению, региону стоит перенять московский опыт. В столице аренда электросамокатов доступна только пользователям, старше 18-ти лет, подтверждающим личность через Mos.ru. Предприниматели рассчитывают, что в Калининграде аналогичные правила внедрят к 2026 году.

«На федеральном уровне готовится проект: кататься на самокатах можно будет с 14 лет, но арендовать — только с 18 через „Госуслуги“. Сейчас в приложении Яндекса стоит маркировка „0+“, но мы ждём изменения и запуск системы к 2026 году», — отметила Романова.

Напомним, ранее данная тема поднималась на уровне губернатора Калининградской области, от 22 августа 2025 года, встреча должна была повториться через две недели, однако этого не случилось.



