В суд поступило дело фермера, обвиняемого в садистском обращении с собакой

В калининградский суд поступило уголовное дело в отношении местного фермера, который обвиняется в применении садистских методов нанесения увечий собаке. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

По версии следствия, рано утром 25 октября 2024 года обвиняемый обнаружил в загоне для овец на придомовой территории своего дома по ул. Железнодорожной пос. Павлинино собаку по кличке Гретта. Разозлившись на животное, он взял веревку, привязал ее концы к ошейнику на шее собаки и к заднему буксировочному отверстию своего авто. Затем сел за руль и выехал с привязанным животным за пределы дома, где на скорости протащил собаку не менее 800 метров по асфальтированной дороге, причинив ей множественные повреждения: некрозы мягких тканей, слизистых, повреждения конечностей, разрывы внутренних органов, которые являются необратимыми. Учитывая, что животное испытывало физические страдания и мучительную боль, а также сильнейший стресс, методы причинения увечий собаке следствие признало садистскими.

На стадии следствия фермер утверждал, что, застав Гретту у своих ягнят, хотел транспортировать собаку на другой свой участок, который находится на расстоянии полутора километров от первого, поэтому просто повел собаку за веревку, сам двигаясь в автомобиле со скоростью не более 7 километров в час.

Тем не менее следствие настаивает, что своими действиями злоумышленник совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 245 УК РФ — жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекшее его увечье, с применением садистских методов. Решается вопрос о назначении уголовного дела к слушанию.





Фото из телеграм-канала областной прокуратуры