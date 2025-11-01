«Водоканал» заказывает офисную и компьютерную технику на 2,5 млн рублей

Государственное предприятие «Водоканал» направляет 2,5 млн рублей на поставку офисной и компьютерной техники, а также расходных материалов для её обслуживания и ремонта. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Способ осуществления закупки — аукцион в электронной форме. Заявки на участие принимают до 7 ноября, итоги подведут 14 ноября.

Согласно документации, поставить необходимо принтер А4, источник бесперебойного питания, 4 ноутбука, компьютерные мыши, веб-камеру, сканер, смартфон, планшет, телевизор и другие технические средства.