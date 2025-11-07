В Калининграде со стройфирмы взыскали долг 1,5 млн в пользу питерской компании

Калининградские приставы завершили спор двух юридических лиц принудительным исполнением решения суда. Со стройфирмы из областного центра взыскали долг по договору 1,5 млн руб. в пользу питерской компании. Об этом сообщила пресс-служба УФССП по Калининградской области.

Строительная фирма заключила договор с санкт-петербургским субподрядчиком на проведение благоустройства территории. Исполнитель выполнил работу, но «недополучил» 1,1 млн руб. В досудебном порядке вопрос решить не удалось, поэтому в суд подали иск. Он встал на сторону субподрядчика и постановил взыскать в его пользу задолженность по договору и пени — всего 1,5 млн руб.

Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов Центрального района Калининграда. В качестве обеспечительной меры на счета организации-должника сразу же был наложен арест. Кроме того, судебные приставы вынесли запрет регистрационных действий в отношении грузового автомобиля марки «Gazelle» 2020 г.в. Принятых мер оказалось достаточно для того, чтобы вся сумма задолженности оперативно поступила на депозитный счет отделения. Денежные средства направили взыскателю.

