В Калининграде со стройфирмы взыскали долг 1,5 млн в пользу питерской компании

В Калининграде со стройфирмы взыскали долг 1,5 млн в пользу питерской компании
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Долги

Калининградские приставы завершили спор двух юридических лиц принудительным исполнением решения суда. Со стройфирмы из областного центра взыскали долг по договору 1,5 млн руб. в пользу питерской компании. Об этом сообщила пресс-служба УФССП по Калининградской области.

Строительная фирма заключила договор с санкт-петербургским субподрядчиком на проведение благоустройства территории. Исполнитель выполнил работу, но «недополучил» 1,1 млн руб. В досудебном порядке вопрос решить не удалось, поэтому в суд подали иск. Он встал на сторону субподрядчика и постановил взыскать в его пользу задолженность по договору и пени — всего 1,5 млн руб.

Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов Центрального района Калининграда. В качестве обеспечительной меры на счета организации-должника сразу же был наложен арест. Кроме того, судебные приставы вынесли запрет регистрационных действий в отношении грузового автомобиля марки «Gazelle» 2020 г.в. Принятых мер оказалось достаточно для того, чтобы вся сумма задолженности оперативно поступила на депозитный счет отделения. Денежные средства направили взыскателю.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter