Центральный банк назвал рынок жилья России устойчивым

Ситуация на рынке жилья остается устойчивой, большинство компаний строительной отрасли по-прежнему прибыльные. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обзор финансовой стабильности Банка России.

«Ситуация на рынке жилья остается устойчивой. Продажи в стоимостном выражении за 10 месяцев соответствуют уровню аналогичного периода 2024 года, когда наблюдался ажиотажный спрос в преддверии окончания массовой льготной ипотеки. Уровень распроданности строящегося жилья по стране в целом остается приемлемым (32%), хотя в отдельных регионах наблюдается избыток предложения. Большинство компаний строительной отрасли по прежнему прибыльные, а сформированный в последние годы запас финансовой прочности позволяет большинству застройщиков сохранить устойчивость в условиях высоких рыночных ставок и замедления экономической активности», — отметил регулятор.

Ранее сообщалось, что купить квартиру в ипотеку по рыночной процентной ставке могут 10,5% семей Калининградской области. Размер ежемесячного ипотечного платежа при этом будет составлять 87,9 тыс. рублей.

