Эксперты: купить квартиру в ипотеку по рыночной ставке могут 10,5% жителей области

Купить квартиру в ипотеку по рыночной процентной ставке могут 10,5% семей Калининградской области. Размер ежемесячного ипотечного платежа при этом будет составлять 87,9 тыс. рублей. Такие данные приводит центр экономических исследований «РИА Рейтинг».

В рейтинге российских регионов по доступности ипотеки Калининградская область заняла 68 место из 85. Годом ранее регион находился на 70 позиции.

Возглавили рейтинг Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Замыкают список Севастополь и Крым.

Расчёт выполнен по данным Центробанка, Росстата и СберИндекса. В качестве индикатора доступности ипотеки в рейтинге выступает доля семей, которые могут вносить ежемесячный платёж по ипотечному кредиту и осуществлять повседневные расходы. Эта доля оценивалась на основе распределения работающих по величине зарплат в каждом регионе. Размер кредита рассчитан для квартиры площадью 60 квадратных метров в своём регионе при первоначальном взносе в 30%.

Семейные доходы от трудовой деятельности учитывали выплату НДФЛ и скорректированы в соответствии с региональным прожиточным минимумом на каждого члена семьи. Предполагалось, что 70% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, идёт на выплату ипотеки, 30% — на прочие расходы. Анализ проведён независимо для девяти типов состава семьи. Результирующая доля определена как средневзвешенное значение из этих девяти типов. Рассмотрены семьи, в которых хотя бы один человек имеет работу. Средние цены на квартиры на вторичном рынке, сроки кредита и процентные ставки брались индивидуально для каждого региона. Процентная ставка по ипотеке и цены на жильё соответствуют августу 2025 года.

В связи с отсутствием данных в рейтинге не принимали участие ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.

