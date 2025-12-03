В Зеленоградске пообещали многотысячные премии за украшение зданий к Новому году

Власти Зеленоградского округа предусмотрели более миллиона рублей на премии организациям, которые творчески подойдут к украшению своей территории к новогодним праздникам. Премии выплатят в рамках конкурса «Зеленоградское сияние», постановление о проведении которого подписал глава округа Александр Китаев.

В конкурсе могут принять участие организации всех форм собственности, предусмотрено четыре номинации: для объектов общепита и гостиниц, нестационарных торговых объектов и магазинов, для объектов социальной сфера (школы, детсады, больниы и т.п.), для торговых объектов на территории населенных пунктов муниципального образования. За первое место предусмотрено 150 тыс. руб., за второе — 100 тыс. руб., за третье — 50 тыс. руб. Таким образом, общий призовой фонд составит не менее 1,2 млн руб. Главой комиссии назначен и.о. заместителя главы округа Ахмет Аманов, также в нее войдут чиновники администрации.

При подведении итогов будут учитываться: «оформление прилегающей территории (обеспечение чистоты и порядка); подсветка деревьев, наличие световых гирлянд; установка искусственных иллюминированных новогодних елок; оформление фасада (подсветка здания, световое оформление вывески); оформление оконных витрин (установка гирлянд теплого желтого цвета и новогодней атрибутики); наличие световых эффектов; новогоднее оформление объекта и производимое им впечатление; наличие публикаций об объекте в социальных сетях и местной газете „Волна“».

Отметим, что конкурс проводится в Зеленоградске несколько лет, его победителями становились разные торговые точки и кафе города-курорта.