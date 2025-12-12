Исследование: калининградцы потратили на ювелирные изделия более 4,3 млрд

Жители Калининградской области за первые девять месяцев 2025 года приобрели ювелирных изделий на сумму 4,3 млрд руб. По данным компании, оборот в Калининграде составил 2,798 млрд руб., что на 15% выше аналогичного периода прошлого года, сообщает аналитический центр SOKOLOV со ссылкой на исследование рынка ювелирной розницы.

«В этом году ключевым фактором динамики рынка стало усиление цифровизации спроса и роли маркетплейсов. Доля онлайн-продаж в ювелирной рознице достигла 29% (28% годом ранее), при этом доля маркетплейсов выросла до 12,7% от всего рынка против 9,2% за аналогичный период прошлого года. Такая структурная перестройка спроса закрепляет их в роли главного драйвера роста в отрасли», — сообщили в пресс-службе компании.