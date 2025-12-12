Житель Балтийска скрывался Крыму из-за долгов на 2,5 млн по алиментам и кредитам

Приставы Калининградской области во взаимодействии с севастопольскими коллегами смогли завершить многолетний розыск жителя Балтийска, уклонявшегося от уплаты алиментов и погашения других долгов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Балтиец был объявлен в исполнительный розыск еще в 2017 году. Мужчина не платил алименты сыну 2009 года рождения и скрывался от сотрудников органов принудительного исполнения. При этом у него были и другие долги — по налогам, кредитам и перед физлицом, у которого он занял 30 тысяч и не вернул. В итоге долг по алиментам достиг 1,5 млн рублей, а общая сумма задолженности по всем 18 исполнительным производствам превысила 2,5 млн рублей.

Балтийские приставы выяснили, что мужчина проживает в Крыму, но часто выезжает в другие регионы. Судебный пристав по розыску Марина Курига связалась с крымскими коллегами. К работе также подключилось Управление на транспорте по ЮФО. Совместными усилиями было установлено, что должник приобрел билет на поезд.

Крымские приставы встретили мужчину на вокзале в Севастополе, сумев опознать по старой фотографии, и задержали. Сейчас исполнительные производства передаются из Балтийска в Крым, чтобы там приставы смогли обратить взыскание на имущество и доходы должника. Если мужчина продолжит уклоняться от обязательств, его привлекут к административной, а затем и к уголовной ответственности.