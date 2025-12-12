Зоопарк планирует купить «перспективного самца» зебры

Фото: «Новый Калининград»
Калининградский зоопарк планирует приобрести «перспективного самца» зебры. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

«Давайте купим зебру», — с таким предложением в зоопарк обратился «Союз экскурсоводов Калининградской области». «И мы, конечно же, сразу согласились», — отметили в учреждении.

С 13 по 21 декабря в области пройдёт второй зимний фестиваль пешеходных экскурсий «1001 история». Это будут пешие прогулки по Калининграду, Светлогорску, Зеленоградску и Черняховску с разными экскурсоводами и по разным маршрутам. Заплатив за билет, можно добавить сверху сумму на своё усмотрение. «Все собранные средства пойдут в Калининградский зоопарк на покупку полосатой лошади», — обещают организаторы.

Сейчас в Калининградском зоопарке живут две зебры — мать и дочь Венера и Верона. Венере 26 лет, а Вероне — восемь. «Если учесть, что в зоопарках зебры доживают до 40 лет, было бы замечательно разбавить эту женскую компанию мужским присутствием! И мы уже начали поиск перспективного самца в отечественных зоопарках», — добавили в учреждении.

Сбор средств планируют вести и после завершения фестиваля — в течение всего года. На покупку «дорогой лошадки» потребуется около 2 млн рублей.

