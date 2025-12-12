Котяков: необходимости сокращать рабочий день до шести часов нет

Необходимости идти на сокращение рабочего дня до шести часов, исходя из ситуации на рынке труда в России, нет, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Об этом сообщает ТАСС.

«У каждой инициативы должны быть предпосылки и какая-то целесообразность. На сегодняшний день, в той ситуации, какую мы видим на рынке труда, идти на сокращение рабочего дня, необходимости, мне кажется, нет», — сказал Котяков.

Он отметил, что рынок труда, наоборот, дает возможность гражданам в случае, если есть заинтересованность и желание, работать полный рабочий день, получать полную заработную плату.

При этом действующие нормы трудового законодательства позволяют работодателю вместе с работниками устраивать гибкий график, подчеркнул Котяков. В том числе это может быть гибридный формат работы или дистанционная занятость. «То есть, сегодня трудовое законодательство достаточно гибкое и маневренное в этом плане. И сейчас менять нормы при учете того баланса, который достигнут, мне кажется, необходимости нет», — пояснил министр.