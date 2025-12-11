В Калининград отправили на тестирование электробус (фото)

В Калининграде планируют протестировать электробус. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных по итогам рабочего выезда с посещением предприятия «Калининград-ГорТранс».

«Направляется к нам с завода», — написал глава региона в своём канале в мессенджере MAX, прикрепив фотографии транспортного средства. Речь идёт об электробусе «Синара-6253», созданном «из отечественных компонентов». Благодаря тяговому оборудованию высокой ёмкости транспорт способен преодолевать расстояния до 240 км без подзарядки.

Также губернатор сообщил о том, что новые троллейбусы должны совсем скоро появиться на улицах Калининграда.

«Договорились с главой администрации, что новые троллейбусы начнут выходить на маршруты с 22 декабря (так что увидим их все ещё до Нового года)», — отметил глава региона.

Последняя партия новых троллейбусов прибыла в Калининград в начале декабря. Всего их 20. Сейчас транспорт готовят к выходу на линию и оформляют документы.

Фото: канал Алексея Беспрозванных в MAX