«Волна русофобии»: россиянам рекомендуют не ездить в Польшу без особой необходимости

Гражданам России следует воздержаться от поездок в Польшу, если на то нет особой необходимости. Об этом заявил временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш в эфире телеканала «Россия-24», пишет ТАСС.

«Я бы, конечно, рекомендовал нашим гражданам без особой необходимости в Польшу не ездить. Сейчас нагнетается волна русофобии, преследований, обвинений в работе на российские интересы по совершенно надуманным предлогам. Задержать могут наших граждан буквально за какой-то невинный комментарий в соцсетях, который, может быть, в Польше неверно истолкован», — сказал он.

Кроме того, Ордаш отметил, что поездки в новые регионы России по запросу Украины могут быть истолкованы в Польше как совершение противоправного действия.

