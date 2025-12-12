Губернатор: у молодежи растет интерес к сельскохозяйственным профессиям

В Калининградской области среди молодежи увеличивается интерес к профессиям в сельском хозяйстве. Такое мнение высказал губернатор Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале.

В регионе действует 43 агрокласса в 30 школах. В прошлом году их было 14. В таких классах учатся 800 школьников. «Считаю, что это совершенно особенная история. Ребята пробуют себя в приоритетном для нас направлении, а вместе с нашими партнёрами мы активно им в этом помогаем. Есть мысли сделать губернаторский грант на лучшие проекты агроклассов, — отметил глава региона. — Радует, что интерес к профессиям в сельском хозяйстве заметно растёт и в школах, и в вузах».

Ранее сообщалось, что в агропромышленном комплексе Калининградской области задействовано почти 23 тысячи человек. Из общего числа 8 тысяч человек трудятся в сельскохозяйственном секторе, 14-15 тысяч — в переработке продукции. При этом, по словам министра сельского хозяйства Артема Иванова, в АПК наблюдается дефицит кадров.