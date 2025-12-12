Губернатор: у молодежи растет интерес к сельскохозяйственным профессиям

Все новости по теме: Сельское хозяйство
Губернатор: у молодежи растет интерес к сельскохозяйственным профессиям

В Калининградской области среди молодежи увеличивается интерес к профессиям в сельском хозяйстве. Такое мнение высказал губернатор Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале.

В регионе действует 43 агрокласса в 30 школах. В прошлом году их было 14. В таких классах учатся 800 школьников. «Считаю, что это совершенно особенная история. Ребята пробуют себя в приоритетном для нас направлении, а вместе с нашими партнёрами мы активно им в этом помогаем. Есть мысли сделать губернаторский грант на лучшие проекты агроклассов, — отметил глава региона. — Радует, что интерес к профессиям в сельском хозяйстве заметно растёт и в школах, и в вузах».

Ранее сообщалось, что в агропромышленном комплексе Калининградской области задействовано почти 23 тысячи человек. Из общего числа 8 тысяч человек трудятся в сельскохозяйственном секторе, 14-15 тысяч — в переработке продукции. При этом, по словам министра сельского хозяйства Артема Иванова, в АПК наблюдается дефицит кадров.


Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter