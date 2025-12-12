Синоптики: в области третий день подряд устанавливаются температурные рекорды

В Калининградской области третий день подряд бьют температурные рекорды. 11 декабря на метеостанциях области температура не опустилась ниже +8°С, а максимумы на большинстве станций достигли +10°С. Об этом сообщили синоптики-любители телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Среднесуточная температура в Калининграде (Низовье) составила +9,1°С — это на 8,3°С выше нормы. Максимальные порывы ветра — 16 м/с (Храброво)», — добавили синоптики,

Напомним, что 9 декабря на метеостанции Железнодорожного потеплело до +11,3°С — предыдущий максимум (+11°С) был зафиксирован девять лет назад.