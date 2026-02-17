Облвласти пообещали закупить медикам новые компьютеры

Для калининградских медиков закупят 800 новых компьютеров взамен устаревших. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.

Как отметил глава региона, в поликлиниках и больницах врачи часто жалуются на старые компьютеры: «Виснут, долго выгружают информацию и так далее. При этом каждому важно получить справку, выписку, рецепты быстро и без долгого ожидания. Нашим врачам же необходимо комфортное место работы и современная техника».

В поликлинике на ул. Огарева в Калининграде и ряде других медучреждений техника не обновлялась «около» десяти лет, указал губернатор. «Поставил задачу в течение двух лет обновить все рабочие места сотрудников, не только технику, но и мебель, где это необходимо», — рассказал Беспрозванных.