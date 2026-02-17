Сергей Лютаревич: цена на корюшку будет невысокой, если торговать с причала

Местные рыбопромышленные предприятия готовы в апрельскую путину отдавать рыбу по невысоким ценам, но только если кто-то возьмет на себя обязанность ее реализации. Об этом рассказал председатель совета директоров рыбколхоза «За Родину!» Сергей Лютаревич в ходе брифинга в инфоцентре «ТАСС Калининград» в понедельник, 16 февраля.

«В апреле, когда идет корюшка, все спрашивают, почему она такая дорогая? — поделился Лютаревич. — На цену рыбы влияет ее сезонность. Но ещё сильнее — та цепочка, что складывается от момента вылова рыбы и до покупателя. Мы не можем везде поставить палатки и торговать. Лет пять-семь назад провели эксперимент — в сезон вывозили салаку в каждый муниципалитет и реализовывали ее там. Но только заработная плата людей, которые ею торговали, дала наценку почти в 50% на каждый килограмм той же салаки».

По словам Лютаревича, рыбаки в момент путины могут давать нормальную цену, если торговать рыбой прямо на причале, куда доставили улов. «Наше дело — ловить рыбу. А заниматься дальнейшей реализацией мы бы не хотели, — говорит он. — Пускай бы этим занимались другие предприниматели или же минсельхоз. То есть цена на рыбу — это вопрос посредников и их количества».

По словам Лютаревича, в рыбколхозе также думают над тем, как продавать консервы — а сегодня каждая четвертая банка в стране калининградского производства — через маркетплейсы. «Это позволит сократить цепочку посредников и сделать на них нормальные цены, — продолжил он. — Мы с министром недавно были в Москве и эту тему там тоже обсуждали».