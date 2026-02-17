Экспертиза одобрила проект здания бытового обслуживания на проспекте Мира

Проект строительства здания бытового обслуживания на проспекте Мира, 135 в Калининграде. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 16 февраля. Документацию для экспертизы подготовило ООО «Сантермо-проект», зарегистрированное в пос. Невское Гурьевского района. В качестве экспертной организации выступило ООО «Стройтехнология» из Москвы.

Строительством займется учредитель и директор «Сантермо-проект» Евгений Афонин. Основной вид деятельности фирмы — деятельность в области архитектуры.

Как писал портал Rugrad, до 2016 года на территории, на которой планируется строительство, располагался сад. Затем его вырубили.