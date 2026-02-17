Экспертиза одобрила проект здания бытового обслуживания на проспекте Мира

Экспертиза одобрила проект здания бытового обслуживания на проспекте Мира
Изображение: «Яндекс Карты»
Все новости по теме: Строительство

Проект строительства здания бытового обслуживания на проспекте Мира, 135 в Калининграде. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 16 февраля. Документацию для экспертизы подготовило ООО «Сантермо-проект», зарегистрированное в пос. Невское Гурьевского района. В качестве экспертной организации выступило ООО «Стройтехнология» из Москвы.

Строительством займется учредитель и директор «Сантермо-проект» Евгений Афонин. Основной вид деятельности фирмы — деятельность в области архитектуры.

Как писал портал Rugrad, до 2016 года на территории, на которой планируется строительство, располагался сад. Затем его вырубили.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter